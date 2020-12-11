Бутусов заявил, что расследование дела «вагнеровцев» может привести к импичменту Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться под угрозой импичмента в случае проведения расследования по делу боевиков ЧВК «Вагнера».

Об этом в эфире Украина 24 заявил журналист Юрий Бутусов, комментируя возможные последствия для главы государства в случае публикации правды о провале спецоперации по поимке российских наемников.

По мнению Бутусова, глава Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслан Демченко является «российским агентом, который сливает информацию украинских спецслужб». Аналогичное мнение журналист выразил касательно главы Офиса президента Андрея Ермака.«Я считаю, что если будет проведено расследование, то для этого (импичмента, — ред.) будут все основания», — сказал он.