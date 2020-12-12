Микитась «рулил» похитителями и требовал 900 тыс. долл. Что рассказал «заказанный» чеченцам юрист

Юрист Олег Мирошниченко, похищение которого в Киеве якобы «заказал» бывший народный депутат и бенефициарный собственник ООО «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась, дал подробные показания. Он рассказал, кто и как его выкрал, как похитители связывались с Микитасем и что тот потребовал.

Что произошло в день похищения

Во время допроса Олега Мирошниченко в следственном отделе Дарницкого районного управления полиции Киева помощник адвоката компании «Кириченко и партнеры» рассказал обо всех событиях того дня.

«День начался с того, что я встретился с Артуром Габриеляном, адвокатом известного застройщика Максима Микитася. Мы с ним встретились возле вокзала в кафе «Катюша» и обсуждали личные вопросы. Никаких вопросов, связанных с Микитасем, не обсуждалось», – рассказал Мирошниченко.

Потом мужчины поели и Олег Мирошниченко подвез адвоката к Государственному бюро расследований. Затем поехал на СТО.

Позднее юристу позвонил его давний знакомый Руслан. Мирошниченко рассказал, что познакомился с ним, когда был помощником народного депутата Сергея Мельничука (экс-командир батальон «Айдар»), а Руслан воевал в АТО в «грузинском батальоне».

Двое мужчин договорились встретиться, Руслан попросил, чтобы Мирошниченко подъехал на ул. Княжий Затон, 4. Когда юрист приехал, то его встретили Руслан и еще один незнакомый мужчина.

«Впоследствии оказалось, что это г-н Чернов (один из похитителей – Ред.)», – рассказал Мирошниченко.

Как произошло похищение

Во время разговора юрист не выходил из машины, а Руслан заявил, что Мирошниченко задолжал Чернову 50 тысяч долларов и нужно их отдать. Потом стали говорить, что юрист брал деньги… у другого человека.

«У него (Чернова – Ред.) трусились руки. Потом он подошел к моей, водительской двери», – рассказал Мирошниченко.

Затем в машину юриста на переднее пассажирское и задние сиденья сели трое неизвестных мужчин. Прямо в автомобиле завязалась драка. Юриста перетащили назад, а за руль сел Чернов. Один из преступников пытался ударить ножом Олега Мирошниченко, тот, отбиваясь, порезал руку. Также, по словам пострадавшего, его душили, давили на сонную артерию.

Старый друг Руслан, по словам Мирошниченко, один раз спросил «Что вы делаете?», потом «растворился».

Как похитители «засветили» Микитася

У юриста отобрали деньги и мобильные телефоны. Затем преступники с похищенным мужчиной поехали на ул. Григоренко. Там избиение продолжалось и один из подозреваемых завел разговор о «долге».

«Он меня начал спрашивать: Так что, будешь говорить, у кого брал деньги?» Я ответил, что ни у кого не брал. А тот: «Ты брал у Максима Микитася 500 тысяч», – рассказал Олег Мирошниченко.

По словам юриста, он сказал похитителям позвонить Микитасю.

Как Мирошниченко познакомился с Микитасем

Мирошниченко рассказал, что с экс-нардепом он знаком примерно год.

«Микитася я знаю хорошо с декабря 2019 года. Мы соседи по Осокоркам (у нас там дача находится). И Максим Микитась обратился ко мне за помощью по поводу его уголовного дела и по поводу возврата его имущества, которое с его слов у него было незаконно отобрано. Вопросы стояли по поводу корпорации «Укрбуд», – рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что в марте-апреле 2020 года с Микитасем были подписаны документы на юридическое обслуживание и тогда начали работать.

По словам Мирошниченко, последний раз он общался с Микитасем еще в мае 2020 года, когда того уже везли в СИЗО.

«Мы сказали ему: «Максим, ну что мы можем сделать – юридически мы все сделали. А он сказал, что если есть возможность, помогите меня вытащить отсюда. Мы сказали, что будем делать все, чтобы ему помочь», – добавил Олег Мирошниченко.

Затем юрист сообщил, что возил передачи экс-нардепу и оказывал другую помощь.

«В мае Максим оказался в следственном изоляторе. Я возил ему передачи, каждый день встречался с женой (Микитася, — Ред.), мы оказали частичную помощь в охране дома и имущества. Никаких вопросов, связанных с каким-то долгом, с какими-то деньгами, никогда не возникало, потому что я не являюсь адвокатом – я помощник адвоката. Я не могу лично принимать какие-то деньги, потому что не веду уголовный процесс», – рассказал Олег Мирошниченко.

Что сказал Микитась похищенному юристу

Один из похитителей позвонил кому-то и начал, по словам юриста, говорить на не понятном ему языке. Через несколько минут на том конце «появился» Максим Микитась.

Экс-нардеп, по словам юриста, произнес: «Ну что, вы меня запрятали в тюрьму, а теперь я со всех вас буду получать».

«Я ему сказал: «Максим, но ты же мне никаких денег не давал вообще», а он говорит: «Давал — не давал, а вы теперь все мне должны». После этого Гасиев (один из подозреваемых в похищении — Ред.) стал спрашивать Микитася по громкой связи, сколько всего денег ему должны», – сообщил Олег Мирошниченко.

Также Мирошниченко рассказал правоохранителям, что если сначала похитители заявили о долге в полмиллиона долларов, то Микитась по телефону одному из преступников якобы сказал, что ему должны уже 800 тысяч долларов.

После этого юристу, чтобы сохранить жизнь, пришлось написать расписку. По словам Мирошниченко, он переписывал три раза. В это время похитители снова связывались с Максимом Микитасем, чтобы уточнить его паспортные данные и т.д. В расписке юрист обязался отдать экс-нардепу «долг» в 800 тысяч долларов и дополнительно 100 тыс. долл.

После этого похитили потребовали отдать им машину жены юриста

«Я шел на любые их (похитителей — Ред.) условия, так как хотел сохранить жизнь», – сообщил Олег Мирошниченко. В конце допроса он также рассказал полицейским, как ему удалось сбежать.

ВИДЕО ДОПРОСА ЮРИСТА

Напомним: ранее сообщалось, что Максим Микитась якобы дал юристу взятку в 800 тысяч долларов, чтобы тот «организовал» нужное решение в суде. Но адвокат вопрос «не решил». В итоге Микитась «заказал» похищение четырем лицам с целью «выбить долг».

СМИ стали известны фамилии похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).

Источники утверждают, что у правоохранительных органов есть переписки экс-нардепа с юристом. По их мнению, эти доказательства могут заставить НАБУ пересмотреть сделку Микитася со следствием, по которой его досрочно выпустили из СИЗО.

2 декабря Максим Микитась вышел из Лукьяновского СИЗО. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил в госбюджет Украины 50 миллионов гривен ущерба по делу «Укрбуда». Общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.