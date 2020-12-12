Грабитель отделения «Укрпочты» в Киеве получил 7 лет тюрьмы

Деснянский райсуд столицы приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, совершившего разбойное нападение на отделение «Укрпочты».

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Деснянский райсуд Киева признал виновным злоумышленника в совершении преступления и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Обвиняемый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Мужчина совершил преступление в июле 2020 года в Деснянском районе столицы. В маске, вооружившись пистолетом «ПСШ 790», он зашел в помещение почты, выстрелил в потолок и сообщил об ограблении.

Угрожая персоналу оружием, нападавший забрал из сейфа около 5 тыс. грн и скрылся с места совершения преступления.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.