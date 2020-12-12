Rzeczpospolita: Кремль открывает свои двери для оппозиции Беларуси

В настоящее время в Москве находятся люди из команды экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В российскую столицу они ездят регулярно. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Со ссылкой на свой информированный источник издание отмечает, что белорусская делегация состоит из нескольких человек, представляющих Координационный совет оппозиции. Их задачей является встреча со СМИ, экспертами и представителями местных аналитических центров. В том числе тех, что непосредственно связаны с Кремлем.

Уточняется, что Тихановская и ее ближайшее окружение до сих пор не контактировали с представителями российской власти. Политикам государства-агрессора, депутатам Госдумы «сверху» иметь такие связи запрещено.

Иное дело эксперты. Так, политолог и руководитель связанного с Кремлем «Центра политической информации» Алексей Мухин в разговоре с корреспондентами издания признал, что в Москве он участвовал в нескольких «событиях», на которых присутствовали и белорусские оппозиционеры. Встречи происходили также и в эфирах на государственных телеканалах РФ.

«У нас недавно была дискуссия на «Первом канале», во время которой выступал Павел Латушко. Почему Россия должна игнорировать этих людей? Они граждане Беларуси и имеют право участвовать в конституционных процессах своей страны», — сказал он.

Мухин подчеркнул, что отказ от официальных контактов с оппозиционными по отношению к Лукашенко белорусами не означает «закрытия Россией дверей перед этими людьми».

Политолог добавил, что в Москве отлично осведомлены, какие настроения преобладают среди белорусов.

«Лукашенко, медля с изменением Конституции, провоцирует радикализацию протестов», — утверждает он.

В минувший вторник Совет по международным делам РФ обнародовал новое исследование, согласно которому не менее 70% протестующих положительно относятся к России. Половина населения городов Беларуси были разочарованы, когда глава Кремля Владимир Путин признал узурпатора Лукашенко легитимным руководителем РБ. Каждый пятый респондент уверен, что РФ должна встать на сторону протестующих, а более 60% граждан РБ считают, что Москва должна держать нейтралитет. Кроме того, исследование продемонстрировало, что экс-глава российского «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, находящийся в тюрьме, является самым популярным белорусским политиком.

Как заявил политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси, научный сотрудник Chatham House, очевидно, что в РФ есть понимание изменений белорусского общество и целесообразно выслушивать белорусов хотя бы на экспертном уровне.