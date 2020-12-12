Антон Геращенко призвал поднять зарплаты полицейским

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что зарплата в 12-14 тысяч гривен у следователей полиции не соответствует объему работы, которую они выполняют.

Об этом Геращенко рассказал в ходе первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.

«У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него идет с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским», — сказал Геращенко.

Он также добавил, что согласно ранее опубликованной им статистике, годовая зарплата полицейского в 5-6 раз ниже, чем оплата труда сотрудника НАБУ.

«Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложными и не менее насущными и важными, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5-6 раз выше, задают вопрос: а почему так? Ни в одной западной стране нет такого, что сотрудник одного правоохранительного органа получает во столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа», — сказал замминистра.