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Украинский локдаун стал самым заранее объявленным по срокам в Европе

12.12.2020

О новом коронавирусном локдауне, который будет введен с 8 по 24 января, украинское правительство объявило за месяц, что оказалось рекордно отложенным предупреждением населения в сравнении с европейскими соседями, которые объявляли подобное решение максимум за пять дней до его вступления в силу. 

Об этом сообщает «Слово и дело». 

Так, в Германии о карантине сообщили за пять дней, объясняя это наплывом пациентов с коронавирусом, которым нужна госпитализация и соответствующее наблюдение врачей. Также страна может оказаться на грани медицинского коллапса из-за резкого роста заболевших, требующих подключение к ИВЛ. 

В Португалии и Румынии о локдауне объявили за четыре дня, в Австрии, Литве и Польше — за три. Еще стремительнее жесткий карантин наступил в Болгарии, Греции, Грузии, Бельгии, Италии и Франции, где население узнало о планах правительства за двое суток до исполнения приказа. 

Однако полярными Украине рекордсменами оказались Британия, Ирландия, Испания и Чехия, где ситуация с заболеваемостью не дала много времени на размышления — вводить карантин пришлось через день после соответствующего решения властей. 

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