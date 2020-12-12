Россия ввела санкции против «слуг народа». Под них попали Разумков, Арахамия, Бужанский и еще десятки нардепов

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ, где опубликован соответствующий документ.

В основном список расширен за счет нардепов от фракции «Слуга народа». Туда они попали почти в полном составом. Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк и многие другие.

Также под санкции попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

В тоже время, в санкционном списке нет нардепов Дубинского и Холодова.

Напомним, что в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и «Слуги народа».

Теперь же, как видим, российские санкции коснулись и президентской партии.