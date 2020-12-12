Агент Борыславский. Кто продвигает «православие головного мозга» на Кипре

Московская церковь не жалеет средств на борьбу с Томосом.

Признание Поместной Кипрской церковью Православной церкви Украины спровоцировало резкий взрыв гнева, критики и, без преувеличения, подрывной деятельности со стороны российских пропагандистов. Россия прилагает немало усилий для создания выгодного для себя информационного поля на Кипре, пронизанного Кремлевской пропагандой.

В конце концов, деятельность кремлевских пропагандистов и агентов-воздействия стала надоедать киприотам, которые достаточно быстро осознали полноту смысла словосочетания «братских отношений по-русски».

Одним из первых «деятелей информационного пространства», на кого обратили внимание киприоты, стал Александр Вознесенский, который в течение длительного времени называл себя гражданином Украины.

Как пишет «Cyprus daily news», «Александром Вознесенским» оказался Александр Борыславский, прихожанин Лимассольського русскоязычного прихода святого Николая и сторонник «русского мира». Борыславский якобы был семинаристом в Киеве, но обучение не закончил.

Запрещенный в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев пишет, что Борыславский женат на Светлане Борвыславской, в свое время получила выгодное предложение по трудоустройству на Кипре. С тех пор семья проживает на острове.

Кураев утверждает, что сам Борыславский официально не работает, воспитывает детей, является «домохозяином» и имеет немало свободного времени для написания пропагандистских материалов. Параллельно с псевдонимом «Вознесенский» он, иногда, использует в соцсетях и блогах еще одно вымышленное имя – Пасичник.

«Cyprus daily news» также утверждает, что Александр Бориславский работает фотографом. В частности, он выполнял фотосъемку по заказу российского бизнесмена Вячеслава Заренкова и кипрского митрополита Исаи, а также в храме, который Заренков построил для митрополита Исаи.

Вячеслав Заренков – российский профессор, строитель, предприниматель, писатель, меценат. Входит в топ-200 самых богатых людей Российской Федерации. Спонсирует строительство церквей, в том числе на Кипре, им профинансировано строительство храма во имя Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех святых, в земле Русский просиявших. С 2017 года с его инициативы на Кипре проходит греко-русский православный фестиваль «КипРус».

Митрополит Исая (фамилия при рождении – Георгакис, позже сменил фамилию на Киккотис), учился в Московской духовной академии. Церковнославянскому языку его учил тогда еще иеромонах Иларион (Алфеев), который сейчас является митрополитом РПЦ и возглавляет отдел внешних церковных связей. Митрополит Исая Киккотис был одним из четырех архиереев, котоые критиковали предстоятеля Православной церкви Кипра Хризостома II при признании ПЦУ.

В основном Борыславский занимается написанием статей под псевдонимом «Вознесенский». Публикации пронизаны ненавистью к Кипру, киприотов и греков, восхваляют Русскую православную церковь и Россию. Большинство написанных текстов он публикует в своем Телеграмм-канале «Религия и политика».

Также Борыславский тесно связан с русским православным олигархом Константином Малофеевым (владелец телеканала «Царьград», участвовал в оккупации Крыма) и с секретарем отдела внешних церковных связей РПЦ протоиереем Игорем Якимчуком. Борыславский очень радуется этим контактом и хвастался в ограниченном круге лиц, выполняет для Якимчука деликатные поручения на Кипре.

К слову, Якимчук напрямую общается с архиереями Кипрской церкви, а также регулярно посещал упомянутый выше храм, который на Кипре построил бизнесмен Заренков.

Русскоязычный Лимассольський приход святого Николая на Кипре, прихожанином которой является Борыславский, тоже привлекает к себе внимание интересными фактами.

В частности, на сайте прихода размещена информация, что в 2009 году сопредседателем попечительского совета фонда строительства храма для прихода стал глава Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Сейчас, на минуточку, – действующий директор Службы внешней разведки Российской Федерации.

Кроме ссылки на эту информацию, подаем скриншот, поскольку интересные сведения имеют тенденцию исчезать с сайта прихода.

В частности, на данный момент уже невозможно отыскать под фотоматериалами на сайте и страницах прихода в соцсетях подписей авторства Александра Борыславского. После публикаций об этом деятеле «Cyprus daily news», приход решила «подчистить» информационный след, который связывает обитель с Борыславским. Но, как говорится, «скриншоты не горят».

Что же заставляет Борыславского использовать псевдонимы-прикрытия, скрывать свою настоящую личность, а приход – тщательно подчищать информацию о своей связи с этим лицом?

Упомянутые выше имена российского бизнесмена, должностных лиц отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Кипрской церкви и особенно Сергея Нарышкина, подводят к мысли о мощной схеме деятельности российских спецслужб и механизм российской пропаганды на Кипре.

В этой схеме вполне логично вписывается русскоязычный Лимассольський приход святого Николая на Кипре, как связного и, если хотите, явочного пункта, и Борыславский, как один из основных инструментов российской пропаганды и подрывной деятельности на Кипре.

С этой точки зрения, для всех указанных мер конспирации основания действительно очевидны. В интернете есть одно фото, на котором издание «Cyprus daily news» идентифицировало Александра Борыславского.

Деятельность описанного звена российских спецслужб вредит не только церкви Кипра, но и самому государству. Борыславский здесь воплощает собой образец «истинно верующего русского православного фанатика», который, при этом, проживающий на территории европейского государства, использует ее блага и дружественность киприотов. Но все это ненавидит и часто использует оскорбительную риторику, которая часто содержит признаки разжигания религиозной ненависти.

Как и большинство «русских патриотов», он предпочитает жить за пределами России на территории государств, которые они «искренне ненавидят». Приведем краткие примеры пренебрежения, которые продемонстрировал Борыславский:

В итоге, если раньше Борыславский продвигал «русский мир» на Кипре, то теперь еще и информационно подпитывает «оппозицию» к предстоятелю КПЦ, Архиепископа Кипрского Хризостома. Борыславский транслирует угрозы расколом и тонко намекает на «недружественные» шаги со стороны РПЦ.

Незаурядное расположение Александра Борыславского идеологии «русского мира» и его нездоровая заинтересованность украинским вопросом говорит о том, что под разными псевдонимами и в разное время он мог и, наверное, осуществлял подрывную информационную деятельность против Украины.

“Духовний фронт Украины”

