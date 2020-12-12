В Украине за сутки COVID-19 заразилось почти 13 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

От COVID-19 в стране умерли 14 998 человек (+243 за сутки), а 494 001 пациентов (+13 653) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 61 571 (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604), всего проведено ПЦР-тестов – 4 998 266.

Количество заболеваний в регионах: