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В Украине за сутки COVID-19 заразилось почти 13 тысяч человек

12.12.2020

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

От COVID-19 в стране умерли 14 998 человек (+243 за сутки), а 494 001 пациентов (+13 653) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 61 571 (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604), всего проведено ПЦР-тестов – 4 998 266.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 90013 случаев;

  • Винницкая область – 19680 случаев;

  • Волынская область – 27852 случая;

  • Днепропетровская область – 48365 случаев;

  • Донецкая область – 29031 случай;

  • Житомирская область – 33714 случаев;

  • Закарпатская область – 25883 случая;

  • Запорожская область – 41460 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 40484 случая;

  • Киевская область – 47783 случая;

  • Кировоградская область – 7059 случаев;

  • Луганская область – 7705 случаев;

  • Львовская область – 53299 случаев;

  • Николаевская область – 23479 случаев;

  • Одесская область – 57071 случай;

  • Полтавская область – 28811 случаев;

  • Ривненская область – 35900 случаев;

  • Сумская область – 35327 случаев;

  • Тернопольская область – 30964 случая;

  • Харьковская область – 61985 случаев;

  • Херсонская область – 13723 случая;

  • Хмельницкая область – 34417 случаев;

  • Черкасская область – 30784 случая;

  • Черновицкая область – 36496 случаев;

  • Черниговская область – 23754 случая.

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