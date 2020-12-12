Банк Альянс финансирует российских террористов на Донбассе

О нечистых дельцах банка «Альянс» написано уже много. Тут и причастность к афере с выводом 1,8 миллиарда гривен через беззалоговые кредиты, и участие владельца банка Александра Сосиса в распиле денег по схеме «Роттердам+» совместно с Ринатом Ахметовым, и прошлогодний штраф от Нацбанка за легализацию криминальных доходов и перевод безналичных средств в наличные, и участие в схеме кражи в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа 4 миллиардов гривен. Да много чего в деятельности банкиров не стыкуется с официально заявляемой «Альянсом» «прозрачностью и законопослушностью».

Кстати, напомним, что владельца банка «Альянс» Александра Сосиса связывают с Ринатом Ахметовым, прямо называя его «младшим бизнес партнером Ахметова».

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И вот на днях всплыл очередной скандал. Сайт dubinsky.pro опубликовал информацию, из которой следует, что банк «Альянс» участвовал в схеме по отмыванию грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса. Главным фигурантом уголовного производства № 12019000000000435 является ООО «ГлобалМани». По данным следствия, ее владельцы подозреваются в присвоении миллионов гривен средств клиентов.

А банк «Альянс» в рамках этого уголовного дела фигурирует в качестве юридического лица, которое проводило платежи через систему «ГлобалМани» в так называемых «ЛНР» и «ДНР». Для понимания всей цепочки стоит упомянуть, что финансовая компания «ГлобалМани» принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову. Если вспомнить связи Сосиса и Ахметова, а также то, как развивались события на Донбассе перед войной, то подозрения относительно финансирования банком «Альянс» псевдореспублик выглядят вполне обоснованными.

Дело открыто еще в прошлом году, но банк «Альянс» всплыл в этой связи немного позже. Причем следы «Альянса» отыскать довольно сложно. Но, как следует из информации СМИ, Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года за № 42020000000000828, имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО “ГлобалМани”, Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации.

Парадоксально, но в Едином государственном реестре судебных решений это дело отсутствует. Хотя поиск в этой системе довольно прост и эффективен.

Однако то, что дело рассматривалось, подтверждает сайт Голосеевского районного суда. Причем рассматривалось неоднократно – состоялось как минимум четыре судебных заседания.

Впрочем, ни для кого не секрет, что банк «Альянс» давно подчищает следы своей нелицеприятной деятельности. Как это удалось сделать с госреестром – непонятно. Но, как говаривал герой одной книги, «рукописи не горят». Все зачистить не удается, следы всегда останутся. Как видите, они таки остались.

Из письма за подписью руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка «Альянс», следует, что «должностные лица АО “Банк Альянс” зная об аресте счетов ООО “ГлобалМани”, в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО “Банк Альянс” своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывании) доходов получения преступным путем».

Напомним, 23 сентября Печерский районный суд города Киева наложил арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО “ГлобалМани”, открытых в АО “Банк Альянс”. Именно об этом напоминает прокуратура банку «Альянс». Однако, как вы уже поняли, банкиры это решение суда проигнорировали и открыли новые счета ООО “ГлобалМани”, а именно – UA083001190000026501043103002.

Не повлияло на открытие счета даже то, что прокуратура прямо указывает – деньги ООО «ГлобалМани» могли быть «получены преступным путем или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения».

Именно поэтому правоохранители и вынуждены были обратиться в суд, чтобы в банке «Альянс» наконец-то раскрыли сведения касаемо счетов ООО «ГлобалМани», которое подозревают в финансировании боевиков на Донбассе.

Что происходит с делом сейчас – неизвестно. Упоминаний в Едином государственном реестре судебных решений о его движении нет. Но, вспомнив о загадочном отсутствии в нем уже достоверно рассмотренных дел, сказать, что все для банка «Альянс» закончилось благополучно и он оправдан от подозрений, нельзя. Наоборот, отсутствие информации в данном случае только настораживает.

В этой связи стоит вспомнить старую историю с закупками топлива для Вооруженных сил Украины, в которой банк «Альянс» тоже выглядел весьма странно. Напомним, в 2018 году Минобороны пыталось взыскать с банка 24,5 миллиона гривен банковских гарантий за несвоевременную поставку топлива. Топливо должна была поставить фирма «Фидея», но в срок этого не сделала. А банк «Альянс» выступал гарантом сделки. Но когда Минобороны попыталось взыскать с банка то, что он гарантировал, «Альянс» платить отказался. В итоге армия осталась и без топлива, и без денег.

История с финансированием «Л/ДНР» банком «Альянс» тоже далеко не первая – еще в начале войны с Россией «Альянс» фигурировал в уголовном деле, связанным с финансированием терроризма. В конце 2014 года Службой безопасности Украины была сделана попытка прекратить работу конвертационного центра, действовавшего под эгидой банка. По самым скромным подсчетам, преступный оборот достигал 500 миллионов гривен в месяц. В Киевское отделение банка на улице Прорезной пришли с обыском. В поисках документов, свидетельствовавших о масштабной деятельности по отмыванию денег, тогда нашли много документов, проливающих свет на события, в которых подозревали банк. Среди прочего в активах «Альянса» нашли имущество другого скандального банка «Гефест», акционером которого было ООО «Приоритет права» Игоря Кутицкого. Также нашлись много контрактов, указывающих на связи банка с незаконными властями «ДНР» и «ЛНР», еще раз подтвердившие предположения о активном финансировании по каналам банка «Альянс» террористов. Но тогда дело заглохло.

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Как видим, банк «Альянс» постоянно оказывается замешанным в странные истории, прямо или косвенно связанные с оккупированными территориями Донбасса.

К этому стоит добавить, что банк «Альянс» имеет в своей «копилке» санкции от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, он находится в санкционных списках шести стран за события, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины.

Так что подозрения относительно финансирования банком «Альянс» сепаратистов, пожалуй, далеко не беспочвенны. Что же – подождем развития событий и будем исследовать государственные реестры. Тешим себя надеждой, что отсутствие в них упоминаний об уголовном производстве № № 42020000000000828, в котором фигурирует банк «Альянс», просто досадное недоразумение. И что эти данные там наконец-то появятся. Но, в любом случае, все «зачистить» не удастся. Следы все равно отыщутся. Таковы реалии сегодняшней жизни – шила в мешке не утаишь.