Почти по всей Украине снег и гололед: синоптики предупредили о непогоде в субботу

Погода в Украине в субботу, 12 декабря, будет снежной и дождливой, почти на территории всей страны образуется гололед.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидается восточный, 7-12 м/с. Осадки в виде дождя с мокрым снегом прогнозируются почти по всей Украине, исключением станут Сумская, Полтавская и Херсонская области, а также оккупированный Россией Крым.

Гололед на дорогах ожидается в западных (кроме закарпатья), центральных и северных областях. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на дорогах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 6 мороза; днем на западе и юге от 0 до 6 тепла, на севере и востоке до 3 мороза.

Погода в Киеве в субботу также будет с дождем и мокрым снегом, днем в столице от 0 до -2, ночью мороз до 6 градусов.