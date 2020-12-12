Террористы трижды обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки, 11 декабря, российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Против наших защитников террористы применяли стрелковое оружие и минометы.

«Несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено около Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди ВСУ нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ сообщено представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

С начала текущих суток, 12 декабря, российские оккупанты обстрелов не проводили.