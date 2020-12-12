Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов выборов в ключевых штатах

В США Верховный суд отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде ключевых американских штатов.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает CNN.

Причиной отклонения иска суд назвал отсутствие оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

В иске Техаса в Верховный суд США указывалось, что штаты Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны, а правила, по которым прошли выборы, допустили возможность нарушений во время голосования.

Позже к иску Техаса присоединились еще более 20 штатов, в которых правят республиканцы.

Таким образом теперь открыт путь к голосованию коллегии выборщиков по итогам выборов (оно должно состояться 14 октября).

Если не случится за эти два дня никаких неожиданностей, то Байден будет объявлен победителем выборов.