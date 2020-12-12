Війну на Донбасі потрібно обговорювати лише з Росією, – Данілов

Україна не може вирішити питання на Донбасі військовим шляхом, а тому доводиться вести постійні переговори.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, – передає 24 канал.

“Всі переговори пов’язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають ніяких рішень – це просто трата часу. Єдина інституція, з якою ми повинні говорити – це Росія. Інші люди – це найманці та колаборанти”, – наголосив Данілов.

Зауважимо, Україна представила Тристоронній контактній групі “План дій по Донбасу”. У ньому наша держава розписала 5 кроків, які необхідно здійснити для врегулювання ситуації на окупованій території.

Втім бойовики вирішили запропонувати власний так званий план. Він досить далекоглядний та передбачає аж 15 пунктів. Серед них є і вимога подати проєкт змін до Конституції для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть діяти до 2050 року з особливим самоврядуванням. Додамо, що Росія підтримала ідею бойовиків.