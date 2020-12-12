Спасатели объявили в Украине желтый уровень опасности из-за гололеда

В субботу, 12 декабря, в Киеве ожидается сильный гололед и гололедица, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.

Об этом пресс-служба ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области днем 12 декабря будет гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что похожая ситуация будет по всей Украине, кроме Закарпатья.

“12 декабря в Украине на дорогах гололедица; днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях гололед (первый уровень опасности, желтый)”, – говорится в тексте сообщения.