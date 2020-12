В Нью-Йорке авто врезалось в толпу людей

В пятницу, 11 декабря, вечером в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу участников акции в поддержку задержанных, объявивших голодовку из-за плохих условий содержания.

Как пишет The New York Times, инцидент произошел в 17:06 по местному времени (00:06 субботы по Киеву) на перекрестке 39-й улицы и 3-й авеню на Манхэттене

В результате пострадало шесть человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

«От удара тела людей и велосипеды подбросило в воздух», – описала увиденное 18-летняя студентка София Викерман.

Очевидец Кристиан Рессеги сказал, что протестующие были разбросаны по всему перекрестку.

«Я видел рваные раны и сломанные кости», – добавил он.

Полиция сразу же задержала водителя машины – это 52-летняя женщина. Также в авто находилась 29-летняя пассажирка.

Сейчас происходят допросы виновницы ДТП, выясняются причины происшествия.

Марш в пятницу был одним из ряда местных протестов, призванных привлечь внимание к задержанным, которые содержатся в Службе иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Нью-Джерси и почти месяц назад объявили голодовку.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr

— Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

