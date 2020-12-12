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Из-за дождя и ветра 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света, – ГСЧС

12.12.2020

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, из-за дождя и сильных порывов ветра 20 населенных пунктов в трех областях страны остаются без электричества. 

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая – 11, Киевская – 5 и Житомирская – 4”, – говорится в сообщении. 

Для восстановления электроснабжения были привлечены специалисты облэнерго.

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