Из-за дождя и ветра 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света, – ГСЧС

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, из-за дождя и сильных порывов ветра 20 населенных пунктов в трех областях страны остаются без электричества.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая – 11, Киевская – 5 и Житомирская – 4”, – говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения были привлечены специалисты облэнерго.