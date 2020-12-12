Знаменитый экс-игрок «Шахтера» попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19

Знаменитый советский нападающий Владимир Малый, выступавший за донецкий «Шахтер» в 1979-1980 годах, попал в одесскую больницу с осложнениями после коронавируса.

Как сообщает «7 канал«, у легенды одесского футбола и вице-чемпиона СССР в составе «СКА «Одесса», диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония. По информации СМИ, у Владимира Викторовича и сильное загустение крови, возможен тромбоз.

«Ежедневно на лечение требуется 1500 грн. Таких средств у семьи нет и сколько еще продлится госпитализация – не известно. Если вы желаете помочь, перевести деньги можно на карту сына: 5167 8348 1336 0906 Малый Юрий Владимирович», – говорится в сообщении.

Владимир Малый является легендой одесского футбола. В свое время с одесским «СКА» выигрывал чемпионат СССР среди команд мастеров второй лиги 1977 года. С 1981 по 1986 года провел за клуб 215 матч, в которых забил 58 голов.