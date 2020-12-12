Люди стали меньше проверяться на COVID-19 в Украине, — Степанов

В Украине зафиксировали снижение обращений со стороны граждан для проведения тестирований на коронавирус. В связи с этим Министерство здравоохранения изменило подход к тестированиям на COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%.

«У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом», — заявил Степанов.

Он добавил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.