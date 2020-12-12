Техас захотели вывести из состава США

В палате представителей Техаса захотели вывести штат из состава США. С такой инициативой выступил республиканец Кайл Бидерманн, его слова передает Fox News.

«Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства», — написал он в Twitter. Бидерманн объяснил свое намерение тем, что федеральное правительство страны вышло из-под контроля и перестало представлять ценности жителей штата.

Как отмечается в публикации на сайте телеканала, народ штата поддерживает республиканскую форму правления. При этом выход из состава страны поддерживает националистическое движение Техаса, а соответствующий запрос поступал в законодательный орган штата уже сотни раз.