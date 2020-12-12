Бронированный джип, килограммы золота и пистолет Авакова: стали известны детали роскошной жизни «янтарного короля» Вячеслава Ефтения

Объявленная год назад ликвидация Департамента защиты экономики МВД – которая позволила бы, как предполагалось тогда, среди прочего убрать и крепкие вертикали коррупционеров, окопавшихся в этой одной из наиболее токсичных структур силового ведомства, — ожидаемого результата не дала.

Многие коррупционеры и «оборотни в погонах» остались в обойме. Мало того – продолжают вполне успешную карьеру, параллельно поддерживая отлаженный десятилетиями механизм выкачивания средств из бюджета, бизнеса, населения и администрирования финансовых потоков. Суммы, которые, вращаются в системе и вокруг нее, исчисляются несколькими годовыми бюджетами страны, что позволяет ключевым героям чувствовать себя вольготно.

…Весной прошлого года на торжестве по случаю дня рождения одного из офицеров МВД высокопоставленный гость, представляющий топ-менеджмент службы, внезапно заявил на весь зал: «Украина? А такого государства нет!» (за буквальную дословность цитаты не ручаемся, но суть сказанного была именно такова).

Ее услышали десятки приглашенных, большей частью – лиц из правоохранительных органов. Но – опустили глаза будто ничего не слышали.

Потому как человек, позволивший себе глумиться над государством, на службе у которого состоит, имел и продолжает иметь большой вес и силу в силовой структуре. Вопреки всем реформам и чисткам рядов. И – вопреки здравому смыслу.

Полковник Вячеслав Ефтений, начальник Управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области (а это о нем сейчас речь) в среде силовиков считается чуть ли не одним из самых состоятельных и «успешных» – несмотря на свою весьма пеструю биографию и достаточно спорную декларацию. Начнем с последней.

Красиво жить не запретишь

Сравнение данных, которые содержатся в декларациях Ефентия, скажем, за 2014-2019-й годы, открывает много любопытных деталей.

Например, выясняется, что за всю свою нелегкую жизнь полковник Ефентий так и не смог накопить даже на самую скромную официальную квартиру: как скитался по съемным углам в Ровно, так и продолжает снимать жилье. Разве что размер площади увеличился: с 48 м2 в 2015-м до 137-ми м2 в прошлом году.

Официальный личный автопарк полковника за это время тоже не пополнился: в декларации продолжает скромно фигурировать его ВАЗ 2107 2004-го года выпуска.

Из всех ценностей у полковника в собственности только и есть что часы престижной фирмы Breguet из капсульной коллекции прошлых лет.

Еще одна любопытная деталь: назвать официальные доходы нынешнего полковника на протяжении пяти лет слишком уж маленькими язык не повернется (если сравнивать со средними зарплатами по службе), однако их размеры точно не сходятся с размерами задекларированных активов, равно как и с размерами расходов и выплачиваемых обязательств.

К примеру, в 2015-м году Вячеслав Ефентий заработал около 125 тыс. грн. Еще в размере почти 256 тыс. грн он получил так называемое «дополнительное благо» от «Укрсоцбанка». Казалось бы, деньги немалые. Но декларанту на тот момент приходилось выплачивать кредит, взятый во всем том же «Укрсоцбанке» еще в далеком 2007-м году. Бремя кредита было нелегким: за указанный год Ефентий должен был выплатить 382 тыс. грн. Простой арифметический подсчет показывает, что если так оно и было, правоохранитель жил на оставшиеся деньги весьма скромно и скудно – меньшее, чем на 140 грн в день.

Как ему это удавалось? И при этом – еще и одеваться с иголочки у кутюр с мировыми именами, носить эксклюзивные драгоценности и ездить на кем-то предложенной в безвозмездное пользование новенькой BMW X-5?

Ответ на этот наивный вопрос получим чуть ниже. А пока – вернемся к декларациям.

Итак, если верить данным, внесенным в 2019-2020 годах, жизнь правоохранителя наладилась: у него появилась супруга-предприниматель, которая не только зарабатывает в разы больше Ефентия, но и имеет активы почти на полтора млн грн. В прошлом году судьба вообще была благосклонна к Вячеславу: он еще получил два солидных денежных подарка по 80 тыс. грн каждый – от своих же родителей. Это, надо думать, здорово помогло Ефентию в решении жизненных вопросов, но вот на квартиру и машину опять денег не хватило. И он по-прежнему прописан в скромной 16-метровой комнатушке общежития Луцкого национального технического университета.

Есть, впрочем, и другая сторона у жизни полковника Ефентия. Настоящая.

Вездесущие расследователи постоянно фиксируют неопровержимые подтверждения реального образа жизни правоохранителя, который никак не вписывается в рамки официальных деклараций.

Вместо скромной «семерки» или служебного авто Вячеслав Валерьевич передвигается на бронированном BMW X7 2019 стоимостью 168 тыс. долларов. У Ефтения давняя страсть к этому бренду. А вот его супруга предпочитает белый Порш Кайенн.

Отдыхать наш герой любит красиво и с размахом. Преимущественно на своей любимой Корсике, куда часто на выходные летал чартерным рейсом. Там же Ефтений не так давно отмечал и свое повышение, а также получение звания полковника полиции.

Еще одна красивая страсть Вячеслава Ефтения – охота. Журналисты отмечают, что он старается не пропускать таких знаменательных моментов как открытие сезона. Говорят даже, что именно во время гуляний по этому поводу Ефтений как то нечаянно подстрелил себя собственным знаменитым пистолетом, который он, по данным журналистов, получил лично от Арсена Авакова.

Ни дать ни взять – жизнь олигарха. С той лишь поправкой, что ею живет человек, призванный с этими самыми олигархами, сплошь и рядом нарушающими закон, бороться.

Непотопляемый

Кто же он таков, таинственный полковник, последние пять лет кряду вызывавший гнев у общественных активистов Ровно и Волыни и получивший от них прозвище «Янтарный король»?

Биография Вячеслава Ефентия может стать удачным наглядным пособием в школе выживания для подрастающего поколения будущих коррупционеров и прочих оборотней в погонах.

Начинал будущий полковник МВД оперативником в Черновицком УМВД. В сферу его профессиональной ответственности входил оборот наркотиков и все, что с этим связано: трафик внутри страны, контрабанда, дилеры, контактеры.

Поднаторев в столь непростом вопросе, а заодно, — набравшись связей и отработав механизмы сотрудничества с криминальным миром,- Ефентий безболезненно для себя выходит из щекотливой ситуации, когда он оказывается в числе соучастников по одному из уголовных дел.

Это обстоятельство не помешало молодому силовику с подмоченной репутацией перевестись на более интересное место – в Управление по борьбе с оргпреступностью в Черновицкой, а затем в Волынской областях.

Однако, работа была прервана новым сокрушительным скандалом: одного из починенных Ефентия берут на взятке в 10 тыс. долларов за крышевание многомиллионной контрабанды. В ходе разбирательств Вячеслав лишается своей должности, однако ненадолго. Когда его бывший шеф Сергей Горбатюк оказывается в структуре МВД Житомирской области, Ефентий трудоустраивается там же. Передряги с подчиненным-взяточником остаются в прошлом.

Спустя год Вячеслав Ефентий возглавит Ровненское УБОП, а впоследствии станет начальником ровненского управления защиты экономики.

Интересно, что во время переаттестации, которая массово проводилась в ходе реформы украинских правоохранительных органов, Ефентий попросту …не явился на комиссию, сославшись на болезнь. Так же внезапно в день аттестации заболели и двое его коллег-замов.

В тоже время, журналистка Инна Билецкая и нардеп Дмитрий Линько нашли нашего героя вместо больницы на его рабочем месте – правоохранитель, по его словам, как раз собирался покидать кабинет.

Можно сказать, что аттестацию Ефтений завалил: комиссия (правда, заочно) признала его не соответствующим занимаемой должности. Однако правоохранитель отстоял себя через суд, который запретил увольнять его.

И – остался работать. Как ни в чем не бывало.

Здесь – если вникнуть в род деятельности правоохранителя, становится понятным, откуда у него возможности отмечать свое новое звание на Корсике или менять BMW как перчатки.

Понятно, что не из служебного дохода.

Янтарный барон с прицелом на «модного» одесского контрабандиста

За годы своей службы на «хлебных местах» Вячеслав Ефентий не только стал незаменим в коррумпированной вертикали системы, — он сумел диверсифицировать свою деятельность так, чтобы источников пополнения его «скромного» персонального бюджета было как можно больше и чтобы они работали как часы.

В зоне его особого внимания оказались многочисленные «самоварчики» — нелегальные АЗС, коих великое множество на Ривненщине: парни воруют топливо из нефтепровода и потом его реализуют. А также – контрабандисты сигарет (как мы помним, в вопросах контрабанды Ефентий просто эксперт!), держатели игровых заведений и подпольных казино. И, наконец, строители. Говорят, компании разного масштаба и влияния не могли начинать рыть котлован под будущую стройку, если на то не было получено разрешение Вячеслава Валерьевича, которому за каждый квадратный метр возводимой площади застройщики платили «налог» по столичным меркам: по 5 долларов.

Недвижимость вообще любимая тема Ефентия. Однако не квартиры, нет – их приобретать он не спешит. А вот помещения «Укрсоцбанка» в Луцке и Ровно выкупил. Также принял долевое участие в строительстве супермаркета в жилмассиве «На Щасливому» в Ровно.

Но, конечно, самым крупноформатным делом его жизни в годы пребывания в Ровно стала янтарная жила, которую Ефентий освоил столь плотно, что отодвинул, как поговаривают расследователи, всех конкурентов и сам занимался отправкой в Киев, в главк, доходов от незаконных янтарной добычи.

По данным расследователей, Ефентий «крышевал» нелегальных старателей на постоянной основе – работал в тесном сотрудничестве с местным криминалитетом, который уже много лет контролирует добычу янтаря.

Для этого на ключевые посты в районах Ефентий поставил своих людей, которые по его приказу держали в поле зрения ситуацию на выработках. А при необходимости – организовывали даже вооруженное сопротивление спецподразделениям и полиции из центра, которые пытались прекратить деятельность нелегальных копален.

О деталях разборок среди янтарных кланов и их покровителей в погонах в марте 2016-го года заявил нардеп Игорь Мосийчук. Позже свою версию выдвинул и общественный активист Роман Полищук. Вячеславу Ефентию в обоих случаях досталась роль «янтарного барона», который не только «крышует» мафию, но у организовывает силовые разборки с конкурентами.

Нужно отметить, Ефентия янтарь интересовал не только как основа для постоянного заработка из мзды старателей. Под его непосредственным руководством, как указывается в нескольких материалах, янтарь неоднократно похищался (или заменятся на другой, некондиционный) из хранилищ Нанцполиции, куда он, поступал после конфискации у нелегальных старателей.

Точные объемы исчезнувшего янтаря сегодня уже едва ли кто-то скажет.

Старатели, местные предприниматели, правозащитники и активисты не раз поднимали вопрос об отставке Ефентия, который несколько лет кошмарил весь регион. Впрочем, тщетно. А все потому, что местное руководство полиции смогло наладить «взаимовыгодный диалог» со столичным главком, когда Ефентий стал финансовым «связным» с Киевом и «кошельком» янтарной мафии.

Поэтому, когда прозвучала информация о ликвидации Департамента защиты экономики в МВД, многие вздохнули с облегчением: наконец-то этот человек покинет правоохранительные органы.

Но – нет.

Осенью минувшего года Вячеслав Ефтений сменил бесперспективное уже кресло начальника Ровенского управления защиты экономики – и занял пост руководителя Управления стратегических расследований в Одесской области (с прицелом, как говорят знающие одесситы, на контроль за контрабандными потоками).

Смена места работы сразу стала поводом для замены средства передвижения. С премиального BMW Ефрений пересел на не менее престижную Toyota Land Cruiser 200. К тому же, как утверждают журналисты, бронированную. Видимо новый размах незаконной деятельности милицейского назначенца вынудил дополнительно позаботится о личной безопасности.

Кроме того, номера машины начальника УСР полиции Одесской области вы в базах не найдете – это номера оперативного прикрытия… Только вопрос: от кого укрывается наш герой? От журналистов и общественности или от служб, призванных бороться с коррупцией среди высокопоставленных коррупционеров?

Думаем, с этим точно пора уже разобраться. Причем последовательно и фундаментально.