Генсек ООН: планету ждет сильнейший за 80 лет спад экономики

Человечество ждет крупная глобальная рецессия, которой не наблюдалось последние 80 лет. В мире растет уровень крайней бедности и угрозы голода.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад. Никакая COVID-вакцина не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.

Об этом заявил Гутерреш, выступая онлайн на форуме Нобелевской премии.

«Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — отметил генсек ООН.

Он добавил, что продолжают расти социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса.

По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен человечеству.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.

Глава ООН также добавил, что во время пандемии действия стран были не скоординированными, и при распределении вакцины от COVID-19 данную ситуацию необходимо исправить.