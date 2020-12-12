Названа страна с самым большим числом миллиардеров

Страной с самым большим числом миллиардеров является Китай.

За прошлый год там появилось почти в три раза больше богачей с десятизначным состоянием, чем в США, говорится в отчете китайской исследовательской компании Hurun.

Аналитики подсчитали, что по состоянию на 31 января 2020 года в Китае, в том числе в Гонконге и Тайване, число миллиардеров достигло 799 человек, увеличившись за год на 182. В США количество миллиардеров составляет 626, рост за год составил 59 человек.

В настоящее время в Китае больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых, сказал председатель и старший аналитик Hurun Report Руперт Хугеверф.