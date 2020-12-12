Путин стал просто смешон: какой стыд и позор

Близок, близок момент, когда он нальет большой бассейн вместо Красной площади и будет там устраивать морские бои на настоящих кораблях…

Такой прогноз озвучил известный российских политик Альфред Кох в Фейсбуке.

А потом подожжет Москву и будет смотреть на пожар с Воробьевых гор…

А потом попросит его убить… И умирая скажет: «Какой артист умер во мне…»

Ибо Москва есть Третий Рим…

П.С. А если серьезно, то вот уже и настал момент, когда его нельзя стало показывать людям. Был ясно, что рано или поздно такой момент настанет. Ведь именно для этого и придумываются ограничения по срокам, чтобы вождь не превратился в клоуна. И вот этот момент настал…

Он просто смешон… Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик. Какой стыд и позор…

Вы скажете — Байден. Вы скажете — Трамп. Совершенно другой случай: эти все время в тонусе: конкуренты наступают на пятки. Нужно голову напрягать. А тут вокруг одни лизоблюды: что ни скажи — все в яблочко…

Вот голова и отключилась…