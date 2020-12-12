В Запорожье депутаты подрались во время голосования за главу облсовета

В Запорожье во время избрания председателя областного совета, которое продолжалось до ночи субботы, 12 декабря, произошли драки между депутатами.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в рамках первой сессии Запорожского облсовета должно было пройти голосование за нового главу в тайном режиме.

На эту должность были выдвинуты две кандидатуры – нынешний глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин от партии «Слуга народа» и гендиректор ООО «Стройсервис» Геннадий Шевченко от партии «Объединение» мэра города Владимира Буряка.

По словам некоторых депутатов, перед голосованием возникла «негласная коалиция, созданная представителями «Слуги народа», «Оппоблока» и «Батьківщини», которые пытались избрать председателем облсовета Боговина».

Однако кандидатура Боговина набрала 40 голосов при необходимом минимуме в 43 голоса.

Как написал в Facebook депутат Запорожского облсовета от «Европейской солидарности» Игорь Артюшенко, на сессии произошло «нечестное поражение».

«Так, депутаты в бюллетенях ставили не «плюсики» или «галочки», а свои номера! Более того, когда они поняли, что нечестно проиграли… пытались вынести бюллетени из зала. Но им это не удалось. Бюллетени были возвращены», – подчеркнул он.





По словам Артюшенко, на призывы депутатов объявить результаты голосования, они не отреагировали, а счетная комиссия банально сбежала из зала вместе с председателем ОГА.

«В областном совете бывало всякое. Но такого позора еще не было», – добавил представитель «ЕС».

В результате в работе сессии облсовета был объявлен перерыв до 14:00 15 декабря. Депутаты обратились в полицию с требованием дать правовую оценку случившегося и открыть уголовное производство.