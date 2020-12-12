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В Иране за «работу на Запад» казнили оппозиционного журналиста

12.12.2020

В Иране был казнен оппозиционный журналист, глава новостного портала Amad News Рухолл Зам. Мужчина обвинялся в сотрудничестве с спецслужбами Франции, США и Израиля.

Как сообщает Tasnim, в субботу, 12 декабря, приговор привели во исполнение – Зам был повешен. Отметим, что на этой неделе Верховный суд Ирана подтвердил вынесенный в июне 2020 года приговор журналисту.

Рухолла Зама в октябре 2019 года задержали силовики Корпуса стражей исламской революции. Журналиста обвинили в работе на зарубежные спецслужбы, якобы он намеревался «привести страну к смятению».

Добавим, что в 2017-18 годах журналист активно освещал протесты в Иране, но сам проживал во Франции. Иранские власти неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.

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