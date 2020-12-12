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В Киеве вандал снял на видео, как он повалил ханукальный светильник

12.12.2020

Житель Киева Андрей Рачок 10 декабря надругался над ханукальным светильником на Контрактовой площади, снимая свои действия на видео.

Как сообщила в Telegram Объединенная еврейская община Украины, Рачок выложил запись в Facebook, но затем удалил. 

Перед актом вандализма он заявил, что хочет показать пример, «каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий и геноцидом украинского народа».

После того, как Рачок повалил ханукию, он выкрикнул «Украинцы, мы сила, ж*дам могила».

Спустя несколько часов вандал опубликовал извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

11 декабря около 11:30 Рачок предпринял еще одну попытку перевернуть ханукию, но на этот раз она оказалась приварена к плитке.

Объединенная еврейская община Украины намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением об открытии еще одного уголовного производства по ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.

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