В Киеве вандал снял на видео, как он повалил ханукальный светильник

Житель Киева Андрей Рачок 10 декабря надругался над ханукальным светильником на Контрактовой площади, снимая свои действия на видео.

Как сообщила в Telegram Объединенная еврейская община Украины, Рачок выложил запись в Facebook, но затем удалил.

Перед актом вандализма он заявил, что хочет показать пример, «каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий и геноцидом украинского народа».

После того, как Рачок повалил ханукию, он выкрикнул «Украинцы, мы сила, ж*дам могила».

Спустя несколько часов вандал опубликовал извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

11 декабря около 11:30 Рачок предпринял еще одну попытку перевернуть ханукию, но на этот раз она оказалась приварена к плитке.

Объединенная еврейская община Украины намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением об открытии еще одного уголовного производства по ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.