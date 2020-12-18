Хейли Бибер прогулялась в кожаном платье

Кожаные вещи — тренд уходящего 2020 года, который плавно перетекает в 2021-й.

Все самые модные знаменитости, блогеры и инфлюенсеры обожают кожаные брюки, юбки, сапоги и платья.

Хейли Бибер — не исключение!

Пару недель назад она появлялась на публике в сногсшибательном черном кожаном платье.

Мне очень запомнился этот выход и я решила показать тебе, как его повторить.

К слову, этот аутфит смело можно надеть как на новогоднюю вечеринку, так и в обычный день (с водолазкой под платье и грубыми ботинками, например).

В общем, суперуниверсально. Так что, скорее смотри, как собрать такой же лук и вдохновляйся на модные свершения.