Том Круз обматерил членов команды «Миссия невыполнима 7»

Команда Круза находится на съемках в Великобритании.

Страна, как и весь мир, продолжает бороться с коронавирусом. Несмотря на это, многие люди нарушают правила безопасности, рискуя своими и чужими жизнями.

«Вы, черти! Мы создаем для вас тысячи рабочих мест. Не желаю видеть это снова! Еще одно нарушение, и вы…отсюда уберетесь! Из-за вас нас закроют, а люди лишатся своих домов. Вы им купите еду или заплатите за образование?» – заявил Круз.

Актер вынужден постоянно вести переговоры с киностудиями, продюсерами и страховщиками.

Благодаря ему Голливуд в пандемию продолжил снимать кино, так как поверил, что все работники отрасли будут придерживаться правил безопасности.