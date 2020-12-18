TAYANNA призналась, общается ли с бывшим мужем, от которого у нее сын

За кулисами масштабного праздничного шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна” певица TAYANNA рассказала, общается ли с бывшим мужем.

Так, стало известно, что артистка всегда “за” встречи сына с папой. Она спокойно оставляет их наедине и дает им посекретничать.

Время от времени напоминаю сыну, чтобы он позвонил отцу. Потому что он сейчас в таком возрасте, когда мальчику необходимо внимание отца — нужен его совет, подбадривание — то есть он должен мотивировать сына развиваться.

Поэтому я напоминаю о том, чтобы он постоянно общался, звонил отцу. Отец тоже ему звонит, они общаются, имеют свои секреты и я от этого очень счастлива.

Я понимаю, что человек себя не чувствует как-то обделенным папиным вниманием и не думает, что у него есть только мама. Он знает, что у него есть и отец, и мать. И уже психологически складывается такая картина, что он чувствует себя цельным. А это очень и очень важно,

поделилась певица TAYANNA на съемочной площадке канала “Украина”.

Сама звезда поддерживает отношения с бывшим мужем, поскольку они вместе воспитывают общего ребенка.

Мы общаемся. Я считаю, что это абсолютно нормально — мы все люди и должны поддерживать связь, потому что у нас есть связующее звено, которое дает нам возможность общаться, рассказала артистка.