Розпався відомий український гурт

Гурт YUKO, який проіснував чотири роки, оголосив про свій розпад

Група, яка була створена на лейблі Івана Дорна, оголосила 16 грудня про своє закриття у мережі, передає Depo.ua.

За словами солістів гурту Юлії Юріної та Стаса Корольова, їхні стосунки добігли кінця, а через конфлікти YUKO припинив своє існування.

“Наші шляхи стали розходитися. Нам завжди було складно. Дві творчі голови, які раніше створювали щось унікальне, більше не можуть подружитися. Настав час прощатися. Зі сльозами на очах ми оголошуємо про закриття гурту YUKO. Ми щиро дякуємо всім нашим Юкерів, які завжди були поруч з нами. Дякую за величезні поля і зали, які ви витоптували під Греблю, спасибі за хор Заєнєк і ансамблеві співи під “Галина гуляла”, – йдеться в повідомленні.

Музиканти презентували останній спільний проект і оголосили, що тепер будуть виступати окремо один від одного.

Зазначимо, що Стас та Юлія познайомилися на шостому сезоні шоу “Голос країни”. Попри те, що Юлія росіянка, вона вже багато років живе в Україні. Гурт потрапив на Нацвідбір Євробачення і навіть вийшов до фіналу, де посів четверте місце.