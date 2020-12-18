5 порад, що допоможуть зміцнити здоров’я кісток взимку

Протягом життя людський організм постійно зазнає змін. Не завжди ці зміни на краще, тому ви маєте піклуватись про своє здоров’я. Зокрема, про здоров’я кісток, якому часто не надають великого значення, пише Жіночий світ.

Помічено, що проблеми з кістками частіше виникають із наближенням зимового сезону. Зростання кількості проблем, пов’язаних з кістками, є наслідком декількох факторів. Люди стають менш активними взимку, тому кістки стають слабшими. Також зменшується надходження вітаміну D до організму, а це надзвичайно важлива для здоров’я кісток поживна речовина. Нестача вітаміну D через скорочення тривалості світлового дня також ослаблює кістки.

Ось кілька порад, що допоможуть вам зміцнити здоров’я кісток взимку:

Збалансовано харчуйтесь. Для підтримки здоров’я кісток важливо переконатися, що організм отримує достатню кількість поживних речовин. Вітамін D і кальцій – це дві речовини, які сприяють здоров’ю кісток. Намагайтесь дотримуватись збалансованої дієти, багатої на вітамін D, кальцій, білки, вітамін С, пребіотики та вітамін К.

Залишайтесь фізично активними. Це забезпечить кісткам міцність і дозволить уникнути переломів. Тож пам’ятайте – холодна погода не повинна примусити вас відмовитись від тренувань.

Киньте палити. Куріння може зробити кістки ламкими і вразливими до таких захворювань, як остеопороз. Щоб цього не сталося, киньте палити, ця звичка може призвести до летальних наслідків.

Дбайте про поставу. Через карантин ми проводили вдома більше часу, що могло позначитись на поставі. Тому намагайтесь тримати спину прямою, аби зменшити навантаження на хребет.

Зменште споживання кофеїну. Кофеїн погіршує засвоєння кальцію в організмі, а нестача кальцію, в свою чергу, робить кістки слабкими і крихкими. Тому намагайтесь пити менше кави, чи готуйте її не такою міцною.

Ці поради дозволять вам уникнути сезонного погіршення здоров’я кісток, та поряд з ними ви маєте уникати поведінки, яка може призвести до травм та переломів, а також підтримувати належний рівень вологи в організмі.