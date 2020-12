Остапчук поділився новорічним романтичним відео з коханою

Володимир Остапчук та його кохана молода дружина Христина Горняк вже сповна відчули новорічний настрій, адже, у них в домівці вже красується неймовірна новорічна ялинка. Відеороликом процесу одягання вічнозеленої красуні Христина поділилася у себе в інстаграмі.

Ролик зайняв трохи багато часу, тому, жінка вирішила пришвидшити відео, щоб показати повністю весь процес.

Свою ялинку подружжя вирішило прикрасити у білих та сріблястих кольорах. Самі ж Христина та Володимир одягнулися однаково – сині джинси та білі сорочки. Під час прикрашання ялинки пара весело та романтично проводила час одне з одним. Вони обіймалися та цілувалися. Під час процесу подружжя пило ароматну каву і виглядало абсолютно щасливим.

“All I want for Christmas is Youuuuu! (переклад: Все, що мені потрібно на Різдво – це ти!) Ура! Ми одягли нашу красуню, а ви свою?” – підписала допис дружина Володимира Остапчука.