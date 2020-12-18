Улучшение здоровья легких: названы пять сильнодействующих продуктов

Включайте в рацион фрукты, масло, шоколад – они входят в число сильнодействующих продуктов для улучшения здоровья легких

Нездоровые легкие могут стать причиной некоторых серьезных заболеваний, связанных с дыхательной системой: например, астмы, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), пневмонии. Поэтому важно поддерживать здоровье легких, оберегать их от воздействия загрязнителей, обеспечивать необходимыми питательными веществами.

Специалисты советуют употреблять в пищу несколько продуктов, содержащие сильнодействующие компоненты для улучшения здоровья легких, сообщает портал Times Now. По словам экспертов, эти продукты помогают укрепить легкие даже в условиях загрязнения воздуха

Яблоки. Они названы чрезвычайно полезными для снижения риска ХОБЛ. Одним из важных преимуществ яблок является их эффективность в деле оздоровления легочной ткани у бывших курильщиков, подчеркивают исследователи.

«Яблоки, богатые витаминами и антиоксидантами, также позволяют снизить риск развития астмы и рака легких», – пишет издание.

Черника. Вещества антоцианы защищают клетки легких от окислительного повреждения, ассоциированного с воспалением и опухолями. Черника богата антоцианами: она содержит пеонидин, петунидин, мальвидин, цианидин, дельфинидин. Употребление ягоды способствует тому, что легкие остаются здоровыми в течение длительного времени.

Оливковое масло. Ученые называют его сильнодействующим продуктом для улучшения функционирования легких благодаря мощному противовоспалительному эффекту.

«Его употребление в значительной степени способствует здоровью органов дыхания, поскольку защищает организм от таких состояний, как астма и ХОБЛ», – констатируют эксперты.

Какао. Важным свойством продукта является высокое содержание антиоксидантов. Это полезно для легких, так как помогает расслаблять дыхательные пути. Также с его потреблением связывают снижение риска респираторных инфекций и рака легких.

Чечевица. Будучи богатым источником калия, железа, меди, магния и клетчатки, чечевица снижает вероятность развития ХОБЛ и злокачественных процессов в легких, отмечают специалисты.