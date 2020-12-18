Модель Деми Роуз порадовала поклонников снимком в шляпе

25-летняя британская Ким Кардашьян обожает экспериментировать с сексуальными луками.

Деми Роуз не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами. На этот раз девушка показала снимки из новой интересной фотосессии на природе.

Красотка предстала в экстравагантном аутфите. Она примерила корсет с хищными принтами – леопардовым и тигровым, и с сексуальным декольте. В зоне лифа корсет был украшен россыпью стразов, а по бокам к нему были прикреплены пряди волос разных оттенков – это смотрелось немного странно.

Свой аутфит Деми дополнила черными стрингами и желтой широкополой шляпой с анималистическим принтом. Волосы ее были собраны в пучок, а в макияже сделан акцент на пышных ресницах.

«Ваша хозяйка сафари», — подписала снимок модель.