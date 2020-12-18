Дерматологи пояснили, які ТОП-5 продуктів лікують запалення та інфекції на шкірі

Багато людей взимку стикаються із загостренням шкірних інфекцій. Шкіра в цей час року сильно страждає від перепадів температур, впливу морозів та вітру, а також через тривале перебування в приміщеннях з працюючим опаленням. До того ж вона частіше контактує з гарячою водою та подразнюючими тканинами теплого одягу та ковдр. Британські дерматологи стверджують, що деякі продукти мають здатність забезпечити захист від виникнення шкірних інфекцій або сприяти у їх лікуванні. Повідомляє The Health Site.

Капуста. Цей овоч багатий вітаміном С, який надає потужну підтримку організму, в боротьбі з патогенними мікроорганізмами. Капустяне листя є відомим домашнім засобом для аплікацій при лікуванні порізів, подряпин, саден, абсцесів та інфікованих ран. Наприклад, за допомогою капустяного листя можна видалити гній з врослих нігтів на ногах і усунути інфекцію.

Кокосова олія. Даний продукт може бути ефективний в боротьбі з грибковими інфекціями, викликаними дріжджами Candida. За словами фахівців, високий рівень лауринової та каприлової кислоти в кокосовій олії забезпечує захист шкіри від шкідливих мікроорганізмів.

Часник. Він містить амінокислоту алліін, що володіє антибактеріальними, протигрибковими та антисептичними властивостями. Ця речовина може боротися з бактеріями, що викликають прищі, а також зменшувати набряк та запалення. Крім того, часник є безпечним засобом терапії місцевого застосування від шкірних інфекцій, які викликають грибок та бородавки.

Мед. Дані досліджень підтверджують лікувальну дію меду щодо бактерій, присутніх в гнійних ранах. Його можна наносити місцево на шкірні порізи й абсцеси.

Куркума. Завдяки сильним протизапальним та антимікробним властивостям, спеція є відмінним натуральним засобом для захисту та лікування різних шкірних захворювань, включаючи прищі, висипання, екзему та атопічний дерматит. Крім вживання всередину її також можна застосовувати місцево — для дезінфекції порізів та опіків.