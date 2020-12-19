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ВООЗ назвала головні причини смертності за останні 20 років

19.12.2020

З 2000 року люди стали менше вмирати від інфекційних захворювань і частіше – від хвороб серця, діабету та раку.

Це встановила ВООЗ, провівши масштабне дослідження про причини смертності в світі, пише ВВС. Воно було проведено на основі даних, зібраних до пандемії COVID-19.

20 років тому в топ-10 основних причин входили тільки чотири неінфекційних захворювання, тоді як в 2019 їх стало вже сім.

Список основних причин смерті в усьому світі на 2019 рік виглядає так:

  • ішемічна хвороба серця;
  • інсульт;
  • хронічна обструктивна хвороба легень;
  • інфекції нижніх дихальних шляхів*;
  • неонатальні захворювання*;
  • онкозахворювання органів дихання;
  • хвороба Альцгеймера та інші форми слабоумства;
  • діарея*;
  • цукровий діабет;
  • хвороба нирок.

    • * – інфекційні захворювання.

    Ішемічна хвороба серця – основна причина смертності населення планети. На неї припадає 16% усіх летальних випадків.

    Смертність новонароджених теж знизилася, на 1,2 млн у порівнянні з 2000 роком. Однак в слаборозвинених країнах ця причина залишається провідною.

    У топ-10 вперше потрапили нейродегенеративні захворювання, від яких більше страждають жінки.

    Статистика діабету теж невтішна. За останні 20 років кількість летальних випадків зросла на 70%, в першу чергу, серед чоловіків.

    Що стосується інфекційних захворювань, то світ став краще з ними справлятися, але вірусна пневмонія залишається найнебезпечнішою інфекційною хворобою, в той час як ВІЛ і туберкульоз покинули список.

    ВООЗ також нагадала про інші серйозні причини, які не пов’язані зі здоров’ям. Серед них автомобільні аварії та наркотики.

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