ВООЗ назвала головні причини смертності за останні 20 років

З 2000 року люди стали менше вмирати від інфекційних захворювань і частіше – від хвороб серця, діабету та раку.

Це встановила ВООЗ, провівши масштабне дослідження про причини смертності в світі, пише ВВС. Воно було проведено на основі даних, зібраних до пандемії COVID-19.

20 років тому в топ-10 основних причин входили тільки чотири неінфекційних захворювання, тоді як в 2019 їх стало вже сім.

Список основних причин смерті в усьому світі на 2019 рік виглядає так:

ішемічна хвороба серця;

інсульт;

хронічна обструктивна хвороба легень;

інфекції нижніх дихальних шляхів*;

неонатальні захворювання*;

онкозахворювання органів дихання;

хвороба Альцгеймера та інші форми слабоумства;

діарея*;

цукровий діабет;

хвороба нирок.

* – інфекційні захворювання.

Ішемічна хвороба серця – основна причина смертності населення планети. На неї припадає 16% усіх летальних випадків.

Смертність новонароджених теж знизилася, на 1,2 млн у порівнянні з 2000 роком. Однак в слаборозвинених країнах ця причина залишається провідною.

У топ-10 вперше потрапили нейродегенеративні захворювання, від яких більше страждають жінки.

Статистика діабету теж невтішна. За останні 20 років кількість летальних випадків зросла на 70%, в першу чергу, серед чоловіків.

Що стосується інфекційних захворювань, то світ став краще з ними справлятися, але вірусна пневмонія залишається найнебезпечнішою інфекційною хворобою, в той час як ВІЛ і туберкульоз покинули список.

ВООЗ також нагадала про інші серйозні причини, які не пов’язані зі здоров’ям. Серед них автомобільні аварії та наркотики.