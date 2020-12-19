Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 килограммов за месяц

35-летняя Оля Цибульская рассказала, как в 2020 году похудела на 15 килограммов за месяц. Эксклюзивные правила пищевого поведения украинской певицы читай далее в материале.

Недавно поп-исполнительница Оля Цибульская приняла участие в игровом шоу «Хто зверху?», которое Новый канал показывает каждый четверг. В студии проекта артистка похвасталась великолепной физической формой, ради которой она тяжело работала над собой. Начать бороться с лишними килограммами Олю Цибульскую подтолкнул Новый канал. А именно – шоу «Шалена зірка», героиней которого она стала в этом сезоне.

По словам Оли Цибульской, когда выпуск с ней вышел в эфир и она увидела себя на экране, просто расплакалась. Певица была шокирована собственным внешним видом, и решила срочно начать борьбу с пищевой зависимостью. Благодаря силе воли и усердной работе над собой Оля Цибульская похудела на 15 килограммов (!). Свои правилами пищевого поведения артистка эксклюзивно поделилась с clutch.ua!

ТОП-5 правил для похудения от Оли Цибульской:

«Я ни при каких условиях не ем и не пью после 19:00. Даже воду. Даже после выступления. Даже просекко после премьеры песни Prosecco. Последнее неточно (смеется – прим.ред.)».

«Так люблю картошку, что не могу. Но себя люблю больше. Поэтому «Любовь – яд» – это теперь краткое описание моих отношений с этим прекрасным продуктом. Отказалась полностью».

«Интересный лайфхак: оказывается, для лучшего пищеварения и заметного эффекта в салаты лучше добавлять не супердиетическое детокс-невесомое масло, а сметану! Не на волосы как маску и не на тело как пилинг. А реально в еду. Не говорите редакторам глянца, потому что перестанут спать по ночам (смеется-прим.ред.)».

«Монодень – это когда завтрак, обед и ужин – один продукт. У меня они дважды в неделю. Обычно это сырая тыква, овощное рагу или творог. Так я экономлю организму силы и калории, а себе – время и фантазию на что – то значительно интереснее (смеется-прим.ред.)».

«Льняное и кунжутное семя утром-это не просто хорошая легенда веганов. Оно реально работает, очищает организм и придает легкости. Попробуй».