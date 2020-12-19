Голливудской суперзвезде Милле Йовович сегодня исполняется 45 лет

Карьера актрисы и модели четко делится на три этапа.

Согласно древнему преданию, семь городов Греции спорили за право считаться родиной Гомера. Особую пикантность этому придает популярная нынче гипотеза, что Гомер – собирательный образ рапсодов (греческих кобзарей), которые создавали «Илиаду» и «Одиссею» на протяжении одной-двух сотен лет. На этой почве в филологии уже более двух сотен лет ведутся дискуссии под названием «гомеровский вопрос», пишет Lenta.UA.

Причем тут Милла Йовович? При том, что она, как и почти всякая голливудская звезда, руководствуется соображениями маркетинга, и для российского журнала может заявить, что она русская, а для украинского издания – что украинка. Даже ее имя пишут по-разному – раньше с одним «л», так как «Мила» – производное от «Милица» (отец Йовович родом из Черногории, по другим данным – серб), а сейчас с двумя, «Милла», как англоязычное.

Поэтому будем руководствоваться фактами, которые говорят о том, что родилась Йовович в Киеве. Ее мать, закончившая ВГИК, была тогда актрисой киностудии имени Довженко, а отец учился в киевском мединституте. У кого-то сегодня может вызвать удивление, что актриса могла найти в студенте, но тогда времена были иные. Хотя Йовович и рассказывала американским журналистам, что ее мать «была в СССР знаменитой актрисой» (еще одно подтверждение тезиса о маркетинге), спросите сегодня, кто такая Галина Логинова – и вам вряд ли ответят даже историки украинского кино. А тогдашняя Югославия, хотя номинально и считалась социалистической страной, в отличие от остальных соцстран никак не ограничивала выезд своих граждан в любую страну мира. Так что выйти тогда замуж «за югослава» означало возможность покинуть СССР, что семейство Йовович в начале 80-х годов и сделало, уехав сначала в Лондон, а потом в США, где и началась карьера актрисы.

Впрочем, тогда еще не актрисы, а модели. Вообще, карьера Йовович четко делится на три этапа. Первый, который сегодня был бы невозможен (и это очень хорошо) – эксплуатация ее детской красоты. Милла в первый раз появилась на журнальной обложке в 9 лет, и тем вытащила свой «звездный билет» – эту обложку увидел один из самых знаменитых фотографов в истории Ричард Аведон и предложил ей (пишут обычно так, хотя, надо полагать, всё-таки ее родителям) сделать фотосессию для журнала. Когда редактор журнала узнал, сколько Милле лет, от сделанных фотографий там отказались, но Аведон надавил своим авторитетом – и фото напечатали. В итоге в том году Милла появилась на обложках еще 15 журналов – и в 7-м классе бросила учебу в школе, чтобы сосредоточиться на работе модели.

То же самое (и, скорее всего, благодаря успеху в журналах) произошло с Йовович в кино, где она дебютировала в 13 лет в роли младшей сестры главной героини эротической мелодрамы «Слияние двух лун» Залмана Кинга, ранее – режиссера гремевших тогда «Дикой орхидеи» и продюсера «9 ½ недель». Впрочем, снималась она и у «серьезных» режиссеров – например, у Ричарда Аттенборо в фильме «Чаплин». Но, опять же, в характерной роли первой жены Чаплина, актрисы Милдред Харрис, которой было в момент брака 16 лет (знаменитый комик был известен своим пристрастием к молоденьким девушкам).

Коренной перелом в карьере Йовович произошел в 1996-м году, когда она со второй попытки прошла у Люка Бессона кастинг на главную роль девушки Лилу в «Пятом элементе». Сыграла она ее великолепно (фильм и сейчас хорошо смотрится), да к тому же еще и вышла в 1997-м году замуж за Бессона. Милле тогда было 22 года, а Бессону 38 лет и ради нее он развелся со своей второй женой, которой во время заключения брака было 15 лет. Как видим, история с Чарли почти повторилась.

Затем Бессон снял Йовович в роли Жанны д’Арк в одноименном (впрочем, полное название «Послание: История Жанны д’Арк») фильме, который после успеха «Пятого элемента» ждали с интересом – но фильм оглушительно провалился в прокате (кассовые сборы составили $66 млн. при бюджете $85 млн.) В этом же году Милла развелась с режиссером, а годом спустя снялась у еще одного знаменитого режиссера, обладателя каннской Золотой пальмовой ветви Вима Вендерса, в ленте «Отель «Миллион долларов». По какому-то роковому стечению обстоятельств, как и в случае с Бессоном, «Отель» хотя и не провалился, но и не шел ни в какое сравнение с предыдущими знаменитыми фильмами Вендерса «Париж, Техас» и «Небо над Берлином».

И тогда начался третий этап карьеры Миллы Йовович, которая наконец-то нашла себя как актрису, что называется, всерьез и надолго. Она снимается в главных ролях в основном в боевиках, в первую очередь – во франшизе «Обитель зла», режиссер которой Пол Андерсон стал ее третьим мужем. И у них – три дочери, третья из которых родилась в феврале этого года.

Lenta.UA

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