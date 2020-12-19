Медики назвали преимущества отказа от кофе для здоровья

Кофе в рационе можно заменить более полезным напитком, и таковым является какао.

Медики рассказали о ключевых преимуществах такого решения для здоровья и самочувствия.

Имеющийся в кофе кофеин способен становиться причиной дискомфорта в желудке, особенно если он выпит натощак. Кроме того, напиток противопоказан гипертоникам. Однако некоторые в погоне за зарядом бодрости игнорируют неприятные ощущения и продолжают добавлять кофе в повседневный рацион, тем самым повышая риск возникновения инсульта. Отличной заменой послужит какао, поскольку не отражается на давлении и имеет в своем составе флавоноиды. Эти вещества способствуют насыщению крови кислородом и нормализации кровообращения.

Подтверждено научно

Рекомендации медиков из Великобритании основаны на эксперименте, в рамках которого добровольцев разделили на три группы. Первая из них по утрам выпивала порцию какао, вторая вместо него получала плацебо, а третья вообще обходилась без напитков. Спустя какое-то время участникам исследования предложили решить математические задачи. В итоге те, кто по утрам пили какао, справлялись с ними на 11% быстрее.

Плавный переход

Не всегда просто сразу отказаться от кофе. В связи с этим ученые рекомендуют сперва начать с малого и чередовать напиток и какао, а также обращать внимание на свое самочувствие в такие дни. Впоследствии станет очевидно, что какао бодрит не хуже кофе, но при этом оказывает на организм более мягкое воздействие.

Фото: planet-today.ru