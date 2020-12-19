Популярное средство народной медицины.

Каждый человек с возрастом должен следить за уровнем своего холестерина в крови, ведь это важный показатель здоровья. Эксперты рассказали, какое растение помогает снизить уровень «плохого» холестерина и тем самым минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые рассказали, что липопротеины низкой плотности (ЛПНП) «оседают» на стенках сосудов и формируют бляшки, которые замедляют кровообращение и становятся причиной сердечных проблем. Чтобы это предотвратить, эксперты советуют употреблять экстракт листьев кардона или артишока, как его принято называть.

Исследования доказали, что в составе этого растения содержится много витаминов и антиоксидантов, которые снижают уровень «плохого» холестерина. А калий, содержащийся в растении, помогает нормализовать давление, сердцебиение и в целом предотвращает заболевания сердца и сосудов.

Кроме этого, кардон поддерживает работу печени, улучшает пищеварение и защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, тем самым защищая от развития серьезных болезней.

: Новости Ю