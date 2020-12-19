София Ротару показала идеальное молодое лицо

Пластические хирурги подкорректировали певице Софии Ротару глаза и овал лица и сделали ей подтяжку кожи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

5 декабря, как сообщал «Рамблер», на «ВТБ-Арене» состоялись съемки «Песни года». 73-летняя Ротару также выступила на концерте.

«Коллеги ахнули, насколько молодо выглядит София Михайловна. Молодая, красивая, стройная. Понятно, что без косметологов и хирургов тут не обошлось, но все вмешательства сделаны ювелирно: лицо живое, глаза горят», — сообщает «Комсомольская правда».

Косметолог Марта Орлова высказала мнение, что певица неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По ее мнению, те подкорректировали ей глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Она похвалила врачей за работу, сделанную аккуратно и незаметно.

Недавно сама Ротару заявила, что ее внешность — следствие родительских генов, здорового образа жизни и позитивного отношения к миру. Она рассказала, что ходит в сауну, делает массаж, рыбачит и вообще прилагает максимум усилий, чтобы сохранить внешность, потому что та — часть ее работы.

В феврале средства массовой информации сообщили, что Ротару выглядит гораздо моложе своих лет, так как, возможно, носит маску из силиконовых пластин. Концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг эту информацию, назвал ее сплетнями, враньем и бредом.