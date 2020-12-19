В Україні ввели нові критерії виклику “швидкої”

Залежно від стану пацієнта звернення в “швидку” будуть розділятися на: критичні, екстрені, неекстренні та непрофільні.

Кабінет міністрів підтримав поданий МОЗ план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні і ввів чотири категорії терміновості викликів швидкої допомоги. Рішення прийняли на засіданні уряду вчора, 16 грудня, повідомив глава уряду Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановиться пріоритет для пацієнтів, які знаходяться в критичному стані.

“Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої по пріоритетності надання медичної допомоги. В залежності від стану пацієнта звернення в швидку будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренние і непрофільні”, – написав Шмигаль.

Відзначається, що норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів з критичним станом повинен складати 10 хвилин з моменту виклика.