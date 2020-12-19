Народные депутаты от «Европейской солидарности» и «Голоса» выступили с инициативой уволить нового главу министерства образования и науки Украины Сергея Шкарлета, передает Укринформ.

Соответствующий проект постановления №4525 зарегистрирован на сайте Парламента, однако сопроводительные документы к нему и текст пока что не обнародованы.

Депутаты мотивируют такую свою инициативу тем, что при голосовании за Шкарлета были допущены нарушения.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что Шкарлета таки назначили главой Минобразования.

В тему: Могилянка против назначения Шкарлета главой Минобразования

Skelet.Info

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Депутаты хотят уволить нового главу Миноразования Шкарлета обновлено: 19 декабря, 2020 автором: Redactor