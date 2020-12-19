Настю никому не отдаст: Поклонники умилились семейной идиллии Каменских и Потапа

Поклонники звездной пары не оставляют ни одной возможности прокомментировать снимки с любимыми звездами. Подробнее читай в нашем материале.

На одной из фан-страниц Насти Каменских и Потапа в Instagram появилось фото, на котором звездная пара позировала возле воды в купальных костюмах. Потап обнимал жену, а Настя Каменских была с закрытыми глазами. Вот как это выглядело:

«Если не думать об именах, то фото называется «дедушка и бабушка возле речки на даче», «Сколько ему лет?», «Потап совсем уже как дед», «Очень нежно», – писали пользователи Сети звездам в комментариях.

Настя Каменских и Потап в Instagram