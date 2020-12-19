Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких

Береги свое здоровье и следуй рекомендациям врачей!

Специалисты организации Cancer Research UK (Великобритания) перечислили симптомы, которые могут говорить о развитии рака легких. Их ни в коем случае нельзя игнорировать!

Мокрота

«Откашливание мокроты – один из наиболее распространенных предупреждающих признаков рака легких. Особенно если в ней есть кровь», – сообщили эксперты изданию Express.

Кашель

Этот симптом характерен для многих заболеваний. Однако любые изменения в проявлении кашля – веская причина обратиться к врачу.

«Кашель может иначе звучать или быть болезненным», – рассказали специалисты.

Другие распространенные признаки:

боль при дыхании и смехе;

длительная одышка;

постоянный упадок сил;

необъяснимая потеря веса.

Реже рак легких проявляется следующими симптомами: