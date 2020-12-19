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Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких

19.12.2020

Береги свое здоровье и следуй рекомендациям врачей!

Специалисты организации Cancer Research UK (Великобритания) перечислили симптомы, которые могут говорить о развитии рака легких. Их ни в коем случае нельзя игнорировать!

Мокрота

«Откашливание мокроты – один из наиболее распространенных предупреждающих признаков рака легких. Особенно если в ней есть кровь», – сообщили эксперты изданию Express.
Кашель
Этот симптом характерен для многих заболеваний. Однако любые изменения в проявлении кашля – веская причина обратиться к врачу.

«Кашель может иначе звучать или быть болезненным», – рассказали специалисты.
Другие распространенные признаки:

  • боль при дыхании и смехе;
  • длительная одышка;
  • постоянный упадок сил;
  • необъяснимая потеря веса.

Реже рак легких проявляется следующими симптомами:

  • изменение внешнего вида пальцев: они могут стать более изогнутыми, их концы – более объемными, напоминая барабанные палочки;
  • болезненные ощущения при глотании;
  • хриплый голос и хрипы при дыхании;
  • отечность лица или шеи;
  • ощущение боли в груди или плече;
  • расширенные вены на шее и плече.
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