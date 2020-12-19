Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких

Береги свое здоровье и следуй рекомендациям врачей!
Специалисты организации Cancer Research UK (Великобритания) перечислили симптомы, которые могут говорить о развитии рака легких. Их ни в коем случае нельзя игнорировать!
Мокрота
«Откашливание мокроты – один из наиболее распространенных предупреждающих признаков рака легких. Особенно если в ней есть кровь», – сообщили эксперты изданию Express.
Кашель
Этот симптом характерен для многих заболеваний. Однако любые изменения в проявлении кашля – веская причина обратиться к врачу.
«Кашель может иначе звучать или быть болезненным», – рассказали специалисты.
Другие распространенные признаки:
- боль при дыхании и смехе;
- длительная одышка;
- постоянный упадок сил;
- необъяснимая потеря веса.
Реже рак легких проявляется следующими симптомами:
- изменение внешнего вида пальцев: они могут стать более изогнутыми, их концы – более объемными, напоминая барабанные палочки;
- болезненные ощущения при глотании;
- хриплый голос и хрипы при дыхании;
- отечность лица или шеи;
- ощущение боли в груди или плече;
- расширенные вены на шее и плече.