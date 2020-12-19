Леді Гага похизувалася відвертим декольте

Шанувальники Леді Гаги вже звикли, що американська співачка часто хизується своїми пишними формами. На цей раз вона поділилася новою світлиною в Instagram.

На фото Гага була одягнена у відвертий топ на тоненьких бретельках світлого відтінку. Співачка вибрала таку позу, яка чудово підкреслила її пишні груди. 34-річна виконавиця у своєму дописі написала цитату із власної пісні.

Шанувальники відразу відреагували на такий відвертий знімок. Вони обсипали співачку компліментами, вказавши на її ідеальну фігуру. Фани вражені красивою зовнішністю Леді Гаги. У коментарях вони написали багато хороших слів. Також з нетерпінням чекають коли американська артистка випустить новий кліп.