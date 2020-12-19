Медики объяснили, почему у людей возникают вздрагивания во сне

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал хаотичное вздрагивание во время сна. Медики называют этот феномен ночной миоклонией или гипнагогическим подергиванием, передает MedikForum.

Этот сбой не имеет негативного влияния на организм, однако может прерывать сон. По словам врачей, обычно ночные судороги указывают на сильный эмоциональный всплеск, физические нагрузки или стресс.

Примечательно, что вздрагивания могут происходить и во время бодрствования. Особую опасность это представляет для водителей, поскольку из-за судороги они могут не справиться с управлением транспортного средства и создать аварийную ситуацию.

Чтобы ночью не возникало вздрагиваний врачи рекомендуют заканчивать физическую и умственную активность за 3-4 часа до сна.