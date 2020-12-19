Ученые установили, какие звуки и запахи влияют на самооценку человека

Люди очень чувствительны к различным звукам и запахам.

Недавно ученые провели исследование, которое доказало, что обонятельные и слуховые сигналы могут сильно влиять на самооценку человека и мнение о самом себе. За основу эксперимента был взят факт, что люди с разной конституцией воспринимают свои шаги по-разному. К примеру, частота шагов худых выше, чем у полных. Тогда ученые решили подкорректировать звуки шагов у тех и других, чтобы понять, действительно ли звуки как-то влияют на восприятие самого себя.

Добровольцам предложили надеть наушники, в которых включали разные звуки. Например, когда исследователи предлагали послушать стук каблуков по мостовой, люди неосознанно начинали шагать быстрее.

Разные запахи также имеют интересное влияние на наш мозг. Так, к примеру, ванильные ароматы заставляют нас чувствовать себя тяжелее и полнее. А лимонные запахи, напротив, вызывают у человека чувство легкости и худобы.

Когда участникам эксперимента дали понюхать лимонный ароматизатор и одновременно включили звуки с высокой частотой, они отметили, что стали чувствовать себя намного увереннее.

Пока точно непонятно, как именно звуки и запахи способны изменить наше восприятие себя, но ученые уверенны, что в скором времени узнают.

Фото: рixabay.com