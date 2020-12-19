62-летняя Мадонна очаровала видео, где делает с детьми игрушки для елки

Американская поп-дива Мадонна больше всего на свете любит проводить время на сцене и в кругу семьи. Ее четверо отпрысков и звездная мама решили не покупать в этом году игрушки для рождественской елки, а сделали их собственноручно.

На своей инстаграм-странице Мадонна оставила атмосферное видео, на котором под один из рождественских хитов она демонстрирует результаты своей работы и ее детей. На елке можно увидеть бумажные звезды с блестками и надписью “Мама”, а также снеговичков и различных животных, которые ассоциируются с новогодне-рождественскими праздниками.

“Мы решили в этом году сделать собственные украшения. Это я “жареная” своими детьми. Я делала морскую звезду. Я не освоила клеевой пистолет”, – пошутила в подписи к видео Мадонна.

Похоже, дети были в восторге от таких развлечений и это еще больше объединило их накануне праздников. Стоит добавить, что из шести детей в ролике присутствуют только четверо: сын Дэвид и дочки Мерси, Эстер и Стелла. Старшие – дочь Лурдес и сын Рокко, – похоже, не смогли присоединиться к общему украшению елки и поместья.

В комментариях фанаты Мадонны пожелали всей семье певицы счастливого Рождества и хорошего настроения.